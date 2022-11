L'équipe médicale du service cardiovasculaire de l'hôpital "Youcef Damerdji" de Tiaret a réalisé 38 opérations réussies de cathétérisme cardiaque au cours de l’année en cours, a-t-on appris du responsable de ce service, le professeur Abdelkhalek Bachir. Les premières interventions ont été réalisées de manière autonome par le personnel hospitalier au cours du mois d'avril, après avoir été prises en charge durant les années 2020 et 2021 dans le cadre d'un jumelage avec l’EHU d’Oran. Le chef de service cardiovasculaire a souligné que toutes les interventions ont été réussies grâce à la mobilisation du personnel médical et paramédical qui a bénéficié d’une formation et de la disponibilité des moyens et équipements nécessaires. "Nous prévoyons d’augmenter le nombre des interventions pour inclure des malades venus de la wilaya de Tissemsilt", a souligné le professeur Bachir Parallèlement, le même spécialiste œuvre actuellement sous la supervision de la Direction locale de la santé et de la population à mettre en place des équipes médicales au niveau des cinq établissements hospitaliers.