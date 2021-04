La nouvelle campagne nationale de pêche au thon rouge vivant sera lancée le 26 mai prochain et concernera un quota de 1.650 tonnes accordé à l'Algérie, a indiqué lundi le ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques dans un communiqué.

Selon le ministère, les directions de wilayas de la pêche et des ressources halieutiques (DPRH) concernées par la campagne ont recensé 26 demandes d'autorisations de participation à la campagne de pêche au thon rouge de la part d'armateurs algériens spécialisés dans cette activité.

"La campagne de cette année connaîtra, aussi, dans le cadre des facilitations administratives, la décentralisation de l'octroi des permis de pêche au thon rouge aux armateurs, directement au niveau des wilayas concernées", souligne la même source.

Une première inspection a été effectuée sur l'ensemble des navires concernés par la campagne de pêche au thon rouge pour s'assurer de la disponibilité des équipements techniques nécessaires et leur adéquation avec les critères internationaux de navigabilité convenus avec la Commission internationale pour la préservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT).

Elle sera suivie par d'autres inspections pour s'assurer de la conformité des navires et des équipages à la réglementation en vigueur, ajoute la même source.

Par ailleurs, en perspective du lancement de la nouvelle campagne, dans le cadre du nouveau dispositif, le ministère a organisé lundi, soit un mois avant le démarrage de la campagne, une rencontre technique sur les derniers préparatifs avant la sortie en mer des thoniers algériens qui participent à cette campagne particulièrement marquée par les restrictions et contraintes au niveau national et régional imposées par la Covid-19.

A noter que la mise en place de la nouvelle stratégie de développement de la filière du thon rouge lancée par le secteur dans le cadre du programme 2020-2024 s'articule autour de trois axes principaux : la professionnalisation et l'amélioration des capacités nationales en matière de pêche au thon vivant, la promotion du développement des capacités d'engraissement en Algérie du thon rouge vivant en encourageant

l'investissement dans ce domaine par les nationaux en partenariat et l'encouragement et l'encadrement de la pêche au thon mort par les nationaux pour l'approvisionnement du marché national.

"Au cours de ce dernier semestre, les trois axes de développement ont été menés de front, en concertation et avec la contribution des professionnels, et ont abouti à la mise en place d'un nouveau dispositif réglementaire publié en mars 2021 au Journal officiel n16, visant la promotion et l'encadrement de cette pêcherie sous ces différentes formes", rappelle le communiqué.