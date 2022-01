Un spectacle chorégraphique sera présenté le 12 janvier prochain au Théâtre régional de Constantine (TRC), Mohamed-Tahar Fergani, à l’occasion des festivités célébrant Yennayer 2972, premier jour de l'an amazigh, a indiqué, mardi, le directeur du Théâtre. "Des tableaux artistiques rassemblant la chorégraphie, le chant et la musique pour raconter l’histoire et la culture amazighes dans toute sa diversité seront ainsi proposés au public pour célébrer le nouvel an amazigh", a précisé ,Ahmed Mireche, indiquant que les dernières retouches techniques et artistiques de ce spectacle étaient en cours. Outre l’animation de la scène culturelle locale, l'objectif tracé à travers ce spectacle est de "mettre en avant le patrimoine culturel et historique à travers les différents rituels de célébration du Yennayer et sa diversité culturelle dans les différentes régions du pays", a-t-il affirmé. La célébration de l’an amazigh 2972, débutera, selon Mireche, la veille au Théâtre régionale de Constantine avec une soirée artistique qui sera animée par l’association El Houda de Béni M’z ab. Par ailleurs, Mireche a souligné que le Théâtre régional de Constantine Mohamed-Tahar Fergani rendra hommage le 10 janvier prochain, à l'occasion de la célébration de la Journée arabe du théâtre, à l’artiste Hacéne Boulakhrouf dont la maladie l’a privé des planches. A ce titre, il est prévu la présentation de la pièce théâtrale "Pirates Kharayib" et d'une co-production (TRC- Constantine et l’association culturelle El Massil), réalisée par Karim Boudechiche et interprétée par Hacéne Boulakhrouf et Djamel Mazouri. Mireche a relevé que cet hommage se veut "une reconnaissance" à l’artiste Hacène Boulakhrouf, à son talent et son engagement au service de l’art, le théâtre en particulier.