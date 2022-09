La Commission intergouvernementale mixte algéro-russe de coopération économique, commerciale, scientifique et technique, tiendra sa 10ème session, mercredi à Alger, a indiqué lundi ministère de l'Agriculture et du Développement rural dans un communiqué. Cette rencontre sera coprésidée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafidh Henni, et le ministre de l'Agriculture de la Fédération de Russie, Dmitri Patrushev, selon la même source. Elle sera précédée par des réunions techniques au niveau des experts des deux pays qui se dérouleront les 26 et 27 septembre 2022, indique le ministère. La réunion de la Commission mixte permettra aux deux parties de faire une évaluation de la coopération bilatérale depuis la dernière session tenue à Moscou le 30 janvier 2019, et d'examiner les voies et moyens de son renforcement dans les domaines d'intérêt commun, ajoute le communiqué.