Une tentative d'introduction de 1000 faux billets de banque de 1000 DA, a été déjouée par les éléments de l’inspection principale de contrôle Voyageurs du port de Béjaïa, relevant de l’inspection divisionnaire des Douanes de Bejaïa, a indiqué mardi un communiqué de la direction Régionale des Douanes à Sétif. L’opération a été effectuée suite à un contrôle sélectif basé sur le ciblage et l'analyse des risques, ainsi que le recours au dispositif de détection par rayons X (Scanner) d'un véhicule touristique en provenance de Marseille (France) à bord du navire Tassili 2, précise le communiqué. Conformément aux dispositions de l’article 197 et 198 du Code pénal, ledit service a procédé à l’arrestation du contrevenant et son introduction devant le procureur de la République territorialement compétent pour achèvement des procédures d'enquête, ajoute le même document. Cette opération entre dans le cadre des efforts continus et inlassables déployés par les services opérationnels des Douanes algériennes, pour contrecarrer toutes sortes de fraudes et délits portant atteinte à l'économie nationale, indique le communiqué de la direction régionale des douanes de Sétif dont dépend administrativement l’inspection divisionnaire de ce corps constitué de Bejaïa.