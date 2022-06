Des températures caniculaires, pouvant atteindre 46 degrés, affecteront lundi et mardi des wilayas du Centre et de l'Ouest du pays, annonce dimanche, l'Office national de la Météorologie (ONM) dans un bulletin météorologique spécial (BMS). Les wilayas concernées par ce phénomène de niveau de vigilance Orange, sont Sidi Bel Abbès, Relizane, Chlef et Aïn-Defla, où la température prévue oscillera entre 43 et 46 degrés, précise le BMS, soulignant que la validité s'étalera du lundi au mardi au moins.