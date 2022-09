Les services de la sûreté de wilaya de Tébessa sont parvenus au démantèlement d’un réseau activant dans la contrebande des psychotropes et de drogue et ont procédé à l’arrestation de 4 individus et la saisie de150kg de kif traité, a indiqué dimanche un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques auprès de ce corps de sécurité. Agissant sur la base de renseignements dénonçant un réseau international organisé qui effectuait une opération de transport, de stockage et de contrebande de drogue depuis les frontières Ouest jusqu’aux frontières Est du pays, la brigade de lutte contre le trafic de drogue et des psychotropes est parvenue à déjouer ce trafic, a précisé le document. Selon la même source, les services concernés qui ont identifié et surveiller les mouvements des membres de ce réseau et pris toutes les mesures réglementaires, ont effectué une fouille dans une fermes située dans une localité rurale dans une des communes frontalières et sont parvenus à la récupération d’une quantité considérable de drogue qui était dissimulée. L’opération a permis l’arrestation de 4 individus dont un e femme et la saisie de 150 kg de kif traité, a-t-on fait savoir, ajoutant qu’une enquête approfondie a été ouverte dans l’affaire et que les suspects seront présentés devant les instances judiciaires.