La deuxième édition des journées nationales du court métrage "Ciné-Tevest" de Tébessa débutera mardi prochain au chef lieu de wilaya, à l’initiative de la maison de la culture Mohamed Chebouki, a-t-on appris samedi du directeur de cet établissement. La deuxième édition de cette manifestation culturelle de trois jours sera marquée par une concurrence rude entre 32 courts métrages représentant 20 wilayas du pays pour décrocher les trois premières places, à précisé à l’APS Mounir Mouici, soulignant qu’un jury composé de spécialistes dans le domaine du cinéma et l’audio-visuel ainsi que des réalisateurs connus à l’échelle nationale prendront en charge l’évaluation des courts métrages en compétition. Et d’ajouter que des séances-débats, des ateliers portant sur les bases de la photographie, la réalisation, les rôles joués par les acteurs, les techniques utilisées, l’introduction des nouvelles technologies dans ce domaine artistique ainsi que la projection de films hors compétition figurent également au programme de cette manifestation. La wilaya de Tébessa accueillera à ce tte occasion les réalisateurs dont Djamel Eddine et Mohamed Fodil Hazourli, Ali Aissaoui ainsi que des acteurs à l’instar de Mustapha Laribi et Moufida Addas, a-t-on précisé.