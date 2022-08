"Nous avions souhaité que les Jeux soient un succès, et nous avons tout fait pour cela. Le succès était d'autant plus retentissant que tout le monde était surpris de son ampleur", a souligné le Président Tebboune lors de sa rencontre périodique avec la presse nationale, diffusée, dimanche sur les chaînes de télévision et les stations radio nationales."Le peuple algérien a contribué à ce succès, représenté par la société civile d'Oran et d'ailleurs. Des Algériens étaient venus des 58 wilayas pour encourager nos athlètes", a ajouté le Président Tebboune qui a attribué le succès de ces jeux à "l'excellent travail accompli avec les associations de la société civile et le grand nombre de bénévoles qui ont participé à l'organisation à titre gracieux, ce qui témoigne de la bravoure dont ils ont fait montre au service de la patrie".

"Ces jeux ont constitué un tournant décisif. Désormais, il y a l'avant et l'après JM d'Oran", a-t-il ajouté.

Les Jeux Méditerranéens se sont déroulés à Oran du 25 juin au 6 juillet 2022. l'Algérie a décroché la quatrième place avec plus de 50 médailles (20 d'or, 17 d'argent et 16 de bronze). Une prestation historique pour l'Algérie.