Très attachée à ses us et coutumes séculaires, la population de la wilaya de Tamanrasset s’emploie à renouer, à chaque fois que l’avènement du mois de ramadhan sacré se présente, avec les regroupements au sein de la famille, en quête de moments agréables, pour animer les soirées, ou entre amis pour meubler leurs veillées. L’avènement du ramadhan est ainsi marqué par des coutumes qui refont surface en cette période, à l’instar de la réunion familiale autour d’un plat culinaire séculaire connu sous le nom d"El-H’ssa" ( préparé à base de semoule) appelée localement "zimbo", et des viandes séchées et assaisonnée d’une panoplie d’épices "spécial ramadhan" savamment préparée par les femmes, rendant plus savoureux à même de ne pas de s’en rassasier. Cette occasion est également agrémentée d’un service de thé répandu comme "Tablet El-Tey" (table de thé), une occasion pour regrouper les membres de la famille autour d’un braséro. Ces moyens consistent en un braséro, du charbon ,des ustensiles de fortune, et les ingrédients (thé, sucre et menthe) suffisent pour rassembler les membres de la famille, astreints au ri tuel de trois verres de thé, relevés par l’agréable saveur de la menthe verte, agrémentés des types de gâteaux de recette pâtissière-ancestrale raffinée par certaines nouveaux ingrédients essentiels. La femme d’haggar ne ménage, de son côté, aucun effort à réunir les conditions idoines pour l’avènement du ramadhan, dont notamment la décoration de la maison pour recevoir les invités de la famille et des voisins, où les maisons sont décorées des tapis, en plus de l'utilisation d'encens traditionnel pour donner une ambiance spéciale aux soirées de ramadhan.