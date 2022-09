''Depuis le début de l'opération en mai 2021, pas moins de 1.800 tonnes de viandes rouges ont été acheminées de Tamanrasset vers 12 wilayas dans le Nord'', indique le directeur du secteur, Salim Benzaoui, signalant que ''l’opération s’est déroulée sous la supervision des services vétérinaires pour garantir le contrôle du bétail en provenance des pays limitrophes dans le cadre du troc''.

Il s’agit d’une opération de contrôle sanitaire des animaux destinés à l'abattage dans les zones frontalières prise en charge par des vétérinaires pour s'assurer que le cheptel est sain jusqu'à l'abattage et la délivrance de certificats sanitaires au profit des transporteurs de viande, tout en respectant les règles et les conditions d’hygiène et de transport de viandes, a-t-il expliqué.