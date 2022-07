Le groupe pétro-gazier algérien Sonatrach a annoncé dimanche que la livraison de gaz algérien vers l'Espagne via le gazoduc sous-marin Medgaz était"momentanément" suspendue en raison d'un incident "côté espagnol". "Un incident s'est produit du côté espagnol, dimanche en fin de matinée, sur le gazoduc Medgaz, reliant l'Algérie à l'Espagne, "provoquant une rupture momentanée de l'approvisionnement en gaz de l'Espagne", a précisé Sonatrach dans un communiqué. "Les équipes techniques espagnoles sont à pied d'oeuvre pour effectuer les réparations nécessaires et rétablir l'approvisionnement de l'Espagne en gaz dans les plus brefs délais", a ajouté la même source. Enagas, le gestionnaire du réseau gazier espagnol a de son côté affirmé dans un communiqué qu"à aucun moment le flux de gaz arrivant en Espagne depuis l'Algérie par Megaz n'avait cessé aujourd'hui", mais simplement "diminué".