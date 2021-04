La Sûreté de la wilaya d'Alger a reçu, du 09 au 21 avril en cours, plus de 19.900 appels téléphoniques sur le numéro vert

1548 et sur celui des secours 17, relatifs au signalement de différentes affaires liées à la criminalité, a indiqué mardi un communiqué des services de la Sûreté nationale. "La Sûreté de la wilaya d'Alger a reçu, du 09 au 21 avril, plus de 19.900 appels téléphoniques sur le numéro vert 1548 et sur celui des secours 17, pour le signalement de différentes affaires liées à la criminalité ,outre des demandes d'orientation", a précisé le communiqué, faisant état dequatre affaires signalées sur l'application "Allo Chorta".

"Sur la base des signalements des citoyens, la salle des opérations de la Sûreté nationale œuvre à transmettre ces derniers en temps réel aux forces de la police sur le terrain qui, interviennent, à leur tour, avec professionnalisme", ajoute la même source, précisant que ces interventions ont permis "l'arrestation de 16 individus, dans les circonscriptions administratives de Chéraga, Dar El Beida, Bir Mourad Rais, Draria et Hussein Dey". Lors de ces opérations, "les éléments de la police ont pu récupérer unemarchandise volée d'une valeur de 300 millions de centimes, un véhicule et un téléphone portable, en sus de 22 comprimés psychotropes et d'un morceau de drogues +résine de cannabis+", précise la même source. Les services de la Sûreté de la wilaya d'Alger appelle les citoyens à "contribuer davantage à la sécurité", et rappelle qu'elle met à leur disposition le numéro vert 1548, le numéro de secours 17, l’application Allo Chorta et ses pages Facebook et Twitter pour signaler toute atteinte à leur sécurité et à leurs biens".La Brigade de la Police judiciaire de la 8e sûreté urbaine de Dely Brahim a procédé à "l'arrestation de deux individus suspects dans une affaire de vol d'un motocycle sous la menace d'une arme".