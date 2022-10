Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger à Kouba ont procédé, suite au traitement de trois affaires de trafic de drogues, à la saisie de 2891 comprimés psychotropes et à l'arrestation des mis en cause, a indiqué mardi un communiqué des mêmes services. La première affaire qui concerne le trafic de psychotropes a été enclenchée suite à des informations faisant état d'individus d'adonnent au trafic de drogue et de comprimés psychotropes, précise la même source, relevant que le plan mis en place avait permis l'arrestation du principal fournisseur de ces bandes criminelles puis de son acolyte. Menée en coordination avec le parquet territorialement compétent, l'opération s'est soldée par la saisie de 2700 comprimés psychotropes, 63700 DA issus des revenus du trafic, une arme blanche prohibée, deux téléphones portables et un véhicule utilitaire utilisé dans le transport des ces substances. Après parachèvement des procédures légales, les suspects ont été déférés devant la juridiction territorialement compétent pour détention, stockage et transport de psychotropes destinés au trafic dans le cadre d'une bande criminelle. Les éléments de la 4e Sûreté urbaine à Kouba ont arrêté, dans le cadre de la deuxième affaire, un suspect pour trafic de cannabis et de produits psychotropes, et procédé à la saisie de 3 plaques de drogue, 33 comprimés psychotropes, 8 armes blanches prohibées et 86600 DA issus des revenus du trafic. S'agissant de la troisième affaire, les mêmes services ont arrêté un suspect en possession de 158 comprimés psychotropes et 3 armes blanches prohibées, outre 14000 DA issus des revenus du trafic, conclu le communiqué.