Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont arrêté trois repris de justice et récupéré cinq véhicules utilitaires volés, a indiqué lundi un communiqué de ces services. La 2e division de la Police judiciaire de Bab Ezzouar a traité une affaire d’association de malfaiteurs en vue de commettre un vol, qui s’est soldée, après exploitation de tous les moyens techniques disponibles, par "le démantèlement d'un réseau criminel, l’arrestation de ses trois membres, des repris de justice, et la récupération de cinq véhicules utilitaires qui avaient été volés", a précisé le communiqué. L’opération s’est également soldée par "la saisie de deux véhicules ayant servi au vol, six clés et trois téléphones portables", a ajouté la même source. Après achèvement des procédures légales, les suspects ont été présentés devant le parquet territorialement compétent, selon le communiqué.