Un nouveau siège de la police judiciaire a été inauguré, mardi à Bouchaoui dans la commune de Chéraga (Alger), dans le cadre du renforcement et de l'intensification de la couverture sécuritaire et de la lutte contre la criminalité, dans toutes ses formes.Dans son allocution, le chef de la sûreté d'Alger, Badis Nouioua a précisé que l'inauguration de cette nouvelle structure, qui coïncide avec le 60e anniversaire de la Fête de la police célébrée le 22 juillet de chaque année, constitue "une valeur ajoutée dans le renforcement de la couverture sécuritaire de la police judiciaire à travers le territoire de compétence,

en application des instructions du Commandement de la sûreté nationale". Cet acquis reflète "les efforts déployés dans la lutte contre la criminalité dans toutes ses formes, dans les secteurs de Chéraga, Zéralda

et Sidi Abdallah, pour protéger les citoyens et leurs biens, dans le cadre de l'application des lois de la République".