Les services de sûreté de la wilaya d'Alger, représentés par la brigade de répression de la criminalité de la police judiciaire d'El Biar, ont arrêté une bande de malfaiteurs composée de 4 individus, spécialisée dans le vol à main armée, a indiqué mardi un communiqué des mêmes services. Selon le communiqué, les services de la sûreté d'Alger, représentés par la brigade de répression de la criminalité de la police judiciaire d'El Biar, ont procédé à l'arrestation d'une bande de malfaiteurs composée de 4 individus, des repris de justice, qui semaient la terreur au sein de la population en commettant des actes de sabotage et de violences et en mettant en danger la vie d'autrui. L'opération a permis aux éléments de la brigade de saisir une arme à feu et un fusil de chasse, 9 cartouches, une bouteille de gaz lacrymogène, des gants chirurgicaux, un véhicule, 5 téléphones portables et des sacs en plastique. Après parachèvement des procédures légales en vigueur, les mis en cause seront présentés devant le Parquet territorialement compétent, conclut le communiqué.