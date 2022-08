Le coup d'envoi officiel de la Super League Africaine de la CAF sera donné en août 2023, a annoncé mercredi le président de la Confédération africaine de football lors de la 44e Assemblée ordinaire de l'instance tenue à Arusha en Tanzanie. "Le Comité Exécutif de la CAF a pris la décision de lancer la Super Ligue Africaine de la CAF en août 2022. Le coup d'envoi officiel de cette ligue sera donné en août 2023. Nous avons annoncé le 3 juillet 2022 que le prize money total de la Super Ligue Africaine de la CAF sera de 100 millions USD, le vainqueur recevant 11,5 millions USD" a déclaré Patrice Motsepe dans son message à l'AGO. La compétition a été confiée au Mauritanien Ahmed Yahya, président de la commission interclubs de la CAF et vice-président de l'instance panafricaine. D'autre part, le patron de l'instance africaine a annoncé que chaque association membre devrait bénéficier d'un million dollars qui seront tirés des fonds de la Super Ligue Africaine de la CAF. "Nous avons également l'intention d'allouer 50 millions USD à la CAF tiré de ces mêmes fonds pour le développement du football des jeun es et des femmes et pour toutes ses autres compétitions, afin de s'assurer qu'elles soient compétitives au niveau mondial. Je suis très heureux des progrès réalisés dans le cadre du Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF et nous avons l'intention d'utiliser le don de 10 millions USD de la Fondation Motsepe comme prize money pour développer les infrastructures scolaires de football et éducatives." a t-il indiqué.