L’Agence mondiale antidopage (AMA) a annoncé, mardi sur son site officiel, vouloir réexaminer l’inscription du cannabis sur la liste des substances interdites et compte effectuer, l'an prochain, une nouvelle expertise scientifique du produit afin de l’exclure de la liste des produits interdits. "Le comité exécutif de l’AMA a reçu des demandes de certaines parties prenantes du mouvement olympique de reconsidérer le cas souvent débattu du cannabis", a indiqué l'AMA, toute en avertissant que cette substance restera banni au moins jusqu’à la fin de l’année 2022. L'annonce de l’Agence mondiale antidopage (AMA) intervient quelques mois après la suspension de la sprinteuse américaine Sha’Carri Richardson, contrôlée positive au cannabis lors des sélections olympiques. Suspendue un mois, l'athlète américaine avait été privée des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août 2021). A la suite de cette affaire, le président de World Athletics, Sebastian Coe, avait suggéré que le moment était sans doute venu de reconsidérer le cas du cannabis comme un produit dopant. "Rien n’est inscrit dans le marbre. On s’adapte et on réévalue à l’occasion", avait déclaré le dirigeant britannique.