Le long métrage de fiction "Soula" du réalisateur algérien Salah Issaad a remporté le Grand prix du 33e du Film arabe de Famek (6-16 octobre) qui a mis à l'honneur cette année le cinéma algérien, indiquent les organisateurs. Le jury du Grand prix, présidé par la cinéaste algéro-francaise Mounia Meddour, a annoncé les noms des lauréats lors d'une cérémonie de remise des prix tenue samedi soir. Soula" (2021) concourait avec un autre film algérien "Argu" (Rêve, 2022) de Amar, Belkacemi pour le Grand prix du festival, aux cotés de films de cette catégorie issus de plusieurs pays. Plusieurs fois distingué, le film a participé à de nombreux festivals à travers le monde notamment en Suède, au Portugal et en Egypte où il a été récemment primé. Dans la catégorie documentaire, le long métrage "Nerdjes A" du réalisateur algéro-brésilien Karim Aïnouz, était en compétition, aux côtés de "Sur les traces de Frantz Fanon" (France), un documentaire de Mehdi Lallaoui qui retrace le parcours de Frantz Fanon, intellectuel et figure majeure de l'anticolonialisme engagé pour l'indépendance de l'Algérie. Le documentair e "L'Algérie vu du ciel" (2015), réalisé par Yann Arthus-Bertrand et Yazid Tizi a été projeté en ouverture de ce festival. Parallèlement aux projections en compétition, plusieurs courts métrages dont "Déboussolé" de Youcef Mansour, ont été programmés, en plus des conférences autour du cinéma, l'histoire et la culture algérienne. Fondé en 1990, le Festival du film arabe de Fameck est un rendez-vous annuel dédié au cinéma des pays arabes et de la Méditerranée.