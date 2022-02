Les chouhada Souidani Boudjemâa et Djilali Bounaâma ont joué un grand rôle pour l'indépendance de l'Algérie et figuraient parmi les cadres et dirigeants les plus éminents de la Wilaya IV historique lors de la guerre de libération nationale, ont affirmé les participants à une journée d'étude tenue mardi à Blida dans le cadre de la commémoration de la Journée du Chahid (18 février).