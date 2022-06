Baptisées du nom du Chahid "Abou Abed", ces promotions concernent la 25ème promotion des cours de commandement et d'état-major de la Gendarmerie nationale, la 7ème promotion des cours de commandement et d'état-major (spécialité soutien), la 4ème promotion de la formation Master en criminologie, la 1ère promotion de la formation Master professionnel dans la lutte contre le crime économique et financier, la 61ème promotion des cours de perfectionnement, la 3ème promotion de la formation spécialisée des officiers d'active, la 55ème promotion des cours de spécialité des élèves officiers d'active et la 4ème promotion des élèves officiers d'active (3ème année licence LMD, spécialité droit et sécurité publique).

Pour la spécialité Master professionnel dans la lutte contre le crime économique et financier, cette formation vise à développer les capacités des officiers en termes d'analyse et de détection des différentes formes de crime économique et financier, et à soutenir les unités de la Gendarmerie nationale par des officiers de la police judiciaire spécialisés, aptes à comprendre et à analyser les nouveaux phénomènes criminels et en proposer les solutions efficaces.

S'exprimant à cette occasion, le Commandant de l'ESGN, le Général Mohamed Derrani a affirmé que les défis actuels "nécessitent des capacités défensives dont l'axe est l'élément humain compétent scientifiquement et opérationnellement, ce que le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) s'attelle à concrétiser au niveau des écoles supérieures".

Il a indiqué que tous les officiers sortants "ont reçu une formation militaire et universitaire académique et professionnelle et sont totalement prêts à renforcer l'opérationnalité du combat des unités de la Gendarmerie nationale".

Lors de cette cérémonie marquée par la présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, du wali d'Alger Ahmed Maabed et des cadres et des responsables civils et militaires, les différentes formations sortantes ont été inspectées par le Commandant de la Gendarmerie nationale, en sus de la distinction des lauréats et de la remise des grades et des diplômes.

La cérémonie de sortie s'est achevée par une parade militaire durant laquelle les officiers sortants ont fait preuve de maitrise et de cohérence reflétant le niveau d'instruction qu'ils ont reçu durant une année complète de formation.

Après avoir honoré la famille du chahid Abou Abed dont le nom a été donné à la promotion sortante, le Commandant de la Gendarmerie nationale a signé le registre d'or de l'Ecole.