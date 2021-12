Le groupe Sonatrach et l'italien Eni ont signé, mardi à Alger, un accord stratégique dans le domaine de la transition énergétique. Cet accord a été paraphé par le PDG du groupe Sonatrach Toufik Hakkar et l'Administrateur délégué d'Eni Claudio Descalzi, en présence de ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab et l'Ambassadeur de l'Italie en Algérie, Giovanni Pugliese. L'accord porte sur le développement commun des énergies renouvelables et nouvelles, à travers notamment la production de l'énergie solaire, la prospection du Lithium, la production des bio-carburants et la production de l'hydrogène.