La Direction de distribution de l'électricité et du gaz d'El-Harrach, relevant de la Société algérienne "Sonelgaz-Distribution", organise à travers ses cinq agences commerciales des portes ouvertes sur la consommation rationnelle d'énergie électrique, notamment en été, a-t-elle indiqué lundi dans un communiqué. "Dans le cadre de son programme de sensibilisation mené tout au long de l'année, la Direction de distribution de l'électricité et du gaz d'El-Harrach organise des portes ouvertes sur la consommation rationnelle d'énergie électrique à travers ses cinq agences commerciales", a précisé le communiqué. Dans ce cadre, la direction invite ses clients à "rationnaliser leur consommation d'électricité par des gestes simples en période de canicule afin d'économiser l'énergie et de préserver les appareils électroménagers". Par temps chaud ou humide, la direction recommande à ses clients de réduire l'utilisation des lampes en privilégiant la lumière du jour (naturelle) et en éteignant systématiquement la lumière en sortant d'une pièce, de régler le climatiseur sur 24 degrés au l ieu de 18 et de fermer les portes et les fenêtres lors de son utilisation. La direction conseille également à ses clients d'éviter de mettre en marche des appareils électroménagers, comme la machine à laver, aux heures de pic (17h00-22h00) et de les débrancher complètement lorsqu'ils ne sont pas utilisés. La surcharge du réseau électrique entraîne des dégâts matériels et des pertes financières importantes pour la direction sans parler des désagréments pour les clients privés d'électricité pendant la durée de réparation des pannes occasionnées, a indiqué le communiqué. La direction assure que ses équipes techniques "veillent au bon fonctionnement du réseau par la mobilisation de tous les moyens matériels nécessaires et de ressources humaines qualifiées", appelant ses clients à apporter leur pierre à l'édifice.