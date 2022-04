L'inauguration a eu lieu lors d'une visite du vice-président du groupe, chargé de l'activité de Transport par canalisation (TRC), Amine Melaïka à In Amenas, accompagné de cadres de cette activité, du directeur exécutif des ressources humaines et du président directeur général de la Société nationale de Génie-civil&bâtiment (GCB), filiale de Sonatrach.

Cette visite intervient en application des orientations du P-dg du groupe pour "l'amélioration des conditions de vie et de travail des employés de la société", ajoute le communiqué.

La nouvelle base de vie réalisée par GCB dans la commune de Bordj Omar Idriss à In Amenas (W. Illizi) est d'une capacité d'accueil de 155 travailleurs, constituée de chambres et d'un restaurant, des espaces de loisirs et autres annexes réalisées conformément aux normes en vigueur pour assurer confort et bien être aux travailleurs après les heures de travail, ajoute le communiqué.