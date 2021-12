Le groupe Sonatrach et l'italien Enia ont signé mardi à Alger leur premier contrat sous l'égide de la nouvelle loi algérienne des hydrocarbures. Il s'agit d'un nouveau contrat exploration-production, sous forme de partage de production dans la zone du bassin Berkine. Le contrat a été paraphé par le PDG du groupe Sonatrach Toufik Hakkar et l'Administrateur délégué d'Eni Claudio Descalzi, en présence de ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab et l'Ambassadeur de l'Italie en Algérie, Giovanni Pugliese.