"Sonatrach annonce la réalisation d'une étape importante, avec son partenaire Gazprom EP International B.V., dans le cadre du contrat de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures sur le périmètre d'El Assel et l'entrée dans la phase de développement et de construction", est-indiqué dans le communiqué.

Ce projet "permettra la contribution à l'approvisionnement du marché gazier en pleine expansion".

Sonatrach et Gazprom EP International B.V. travaillent "en étroite collaboration" pour le développement optimal des ressources en gaz découvertes au niveau des champs de Rhourde Sayeh et Rhourde Sayeh Nord (périmètre d'El Assel), et ce, à travers la réalisation d'opérations de forage de 24 nouveaux puits ainsi que la réalisation d'une unité de traitement pour la production de gaz naturel, de condensats et de GPL qui seront acheminées à travers le réseau de transport existant de la compagnie nationale.

Selon la même source, I'entrée en production de ce projet est prévue courant 2025.