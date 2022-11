L'ambassadeur d'Algérie en Egypte et son délégué permanent auprès à la Ligue arabe, Abdelhamid Chebira a souligné, dimanche à Alger, que la 31e session ordinaire du Sommet arabe, prévu les 1er et 2 novembre, sera sans doute couronnée par des résultats "importants" qui feront de ce rendez-vous "une station historique" pour le renforcement de l'action arabe commune.

De nombreux indicateurs augurent de la réussite du sommet d'Alger, notamment après le consensus enregistré autour des questions principales et des dossiers inscrits à l'ordre du jour, avec en tête la question palestinienne, a déclaré Chebira au terme des travaux de la réunion préparatoire des ministres arabes des Affaires étrangères.

Dans ce cadre, l'ambassadeur a mis en avant les efforts de l'Algérie qui ont été sanctionnés par la signature de la "Déclaration d'Alger" pour la concrétisation de la réconciliation nationale palestinienne, qui, a-t-il dit, constitue un "apport essentiel au soutien de la cause palestinienne".

Pour l'Algérie, "la question palestinienne compte parmi les constantes de sa politique étrangère d'ou son soutien indéfectible à la lutte du peuple palestinien et au recouvrement de ses droits légitimes", a-t-il soutenu, ajoutant que l'Algérie honore tous ses engagements en faveur des Palestiniens.

Concernant la formation du Comité arabe de suivi de la mise en œuvre de l'accord de réconciliation qui sera présidé par l'Algérie, le diplomate a fait savoir qu'un projet de résolution sera présenté aux dirigeants sous la présidence du Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune pour adoption, précisant qu'il concerne les pays devant assurer aux côtés de l'Algérie la gestion du comité.

Chebira a évoqué également "les tentatives visant à semer la confusion concernant le sommet arabe, depuis l'annonce de la tenue à Alger de la réunion au sommet, certaines parties ayant relayer des informations inexactes et des allégations fallacieuses" .

Ces tentatives d'entrave à l'organisation du sommet arabe ont échoué grâce à "la politique de l'Algérie, basée sur le principe de crédibilité et de non ingérence dans les affaires internes d'autrui ainsi que le respect de la souveraineté des Etats".

L'Algérie a contribué efficacement à l'enrichissement du projet de l'ordre du jour du sommet

Chebira a également affirmé que toutes les questions politiques inscrites à l'ordre du jour du sommet ont été débattues par les délégations, tant au niveau des délégués permanents qu'au niveau des hauts responsables ou des ministres des affaires étrangères, notamment celles relatives aux crises en Libye, en Syrie et au Yémen ou dans les pays en difficulté économique et politique, à l'instar du Soudan et du Liban.

Dans ce cadre, l'ambassadeur a rappelé la position ferme de l'Algérie concernant le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Libye, outre ses démarches pour amener les parties du conflit dans ce pays au dialogue, ajoutant que l'Algérie plaide en faveur de l'organisation d'élections présidentielles et parlementaires de manière à permettre au peuple libyen de sortir de la crise qui n'a que trop duré.

Il a ajouté que les réunions préparatoires du sommet arabe ont abouti à un consensus sur le projet de résolution sur la crise libyenne, qui sera soumis aux dirigeants arabes pour adoption.

Evoquant les points les plus importants inscrits à l'ordre du jour du sommet arabe lors de la 31e session ordinaire, M. Chebira a indiqué que le volet politique traitait de nombreuses questions à leur tête la question palestinienne.

L'Algérie a contribué "efficacement et intensément" à l'enrichissement du projet de l'ordre du jour du sommet, notamment concernant le volet économique, a précisé l'ambassadeur.