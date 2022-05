Baptisée "Un enfant- un jouet- un sourire", cette opération est organisée sous le haut patronage du ministre de l'Industrie pharmaceutique et en collaboration avec la Chaine III de la Radio algérienne, avec la participation du groupe public Saidal et les laboratoires Biopharm et Sophal, selon le communiqué publié sur le site-web du ministère.

"A travers cette initiative de don de jouets, les différents opérateurs pharmaceutiques ont exprimé leur soutien et leur solidarité envers les enfants malades et leurs familles", souligne le ministère.

A cette occasion, ces laboratoires ont rappelé leurs engagements "à concourir à leur prise en charge par la production, dès cette année 2022, de médicaments anti-cancéreux pour couvrir les besoins en produits d'oncologie et ainsi mettre fin aux perturbations en matière d'approvisionnement et de disponibilité en milieu hospitalier".

Ce nouvel axe de développement permettra à l'industrie pharmaceutique nationale de "maintenir sa dynamique de croissance afin de répondre aux priorités sanitaires du pays et au développement économique de l'Algérie", ajoute le ministère.