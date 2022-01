Le Commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui, a appelé vendredi à Alger, tout un chacun à faire prévaloir l'intérêt suprême du pays afin de préserver sa stabilité et sa sécurité et de renforcer l’unité nationale.

Dans une allocution prononcée lors de la 35e session ordinaire du Conseil national de l'Organisation, M. Hamzaoui a mis en avant "l'engagement et la disponibilité des SMA au service du pays en contribuant à la construction de l’Algérie nouvelle et à la réalisation du développement". Il a exhorté dans ce sens à placer l'intérêt suprême du pays au-dessus de toute autre considération et à ne pas se laisser entraîner derrière les campagnes malveillantes et destructives visant à ébranler la confiance entre le peuple et les institutions de l'Etat via des parties ne voulant pas que l'Algérie aille de l’avant dans son nouveau processus de développement afin de recouvrer la place qui lui sied sur le plan international.

Le Commandant général des SMA a estimé que cette réunion constituait "une occasion d'évaluer les réalisations accomplies après une année d'efforts consentis à travers tout territoire national", ajoutant que l'Organisation a mobilisé toutes ses capacités au profit de la société en menant plusieurs opérations de sensibilisation, notamment lors de la troisième vague de la pandémie Covid-19 outre les opérations de solidarité qu'elle a organisées lors des incendies déclarés dans certains wilayas du pays l'été dernier.

Les SMA ont grandement contribué aux différents rendez-vous et échéances importantes qu'a connus le pays dans le cadre de l'édification des institutions en vue de contribuer à l'édification de l'Algérie nouvelle ainsi que l'éducation des enfants et des jeunes à travers "divers programmes et activités au profit de plus de 100.000 bénéficiaires".

M. Hamzaoui a rappelé les acquis réalisés en 2021, notamment "l'institution par le Président de la République Abdelmadjid Tebboune du 27 mai, Journée nationale des SMA et la prise en charge de l'uniforme des Scoutes en reconnaissance au rôle pionnier de la société civile". Il a salué le partenariat établi, l'année dernière, entre les SMA et plusieurs secteurs à la faveur de plusieurs conventions et la consécration de programmes communs, notamment ceux relatifs à la jeunesse outre l'inauguration du Musée national des scouts en vue de préserver la mémoire nationale et renforcer l'appartenance nationale chez les générations montantes.

Lors de cette session, il sera procédé à l'élaboration du plan général pour l'exercice 2022 qui repose principalement sur un projet d'un million et demi de scouts à l'occasion de la célébration de la centenaire de fondation des SMA, a fait savoir M. Hamzaoui.

Hamzaoui a mis l'accent sur la nécessité pour les membres et dirigeants de l'organisation notamment les jeunes de faire des propositions constructives à même de servir l'intérêt des jeunes et prendre en charge leurs préoccupations dans différents domaines".