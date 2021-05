Le coup d'envoi de ces célébrations a été donné par le secrétaire général du ministère des Moudjahidine et des ayants-droit, Laid Rebika en présence du conseiller du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Berramdane et des cadres des Scouts musulmans algériens.

Le secrétaire général du ministère des Moudjahidine a souligné l'importance de l'organisation de telles activités de proximité par l'Association des anciens SMA en vue de transmettre aux jeunes générations l'histoire des hauts faits de ceux qui se sont sacrifiés pour libérer ce pays du colonialisme et contribué également à l'édification de l'individu algérien imprégné de valeurs et de patriotisme".

M. Rebika a appelé à "une forte participation à ces évènements historiques pour sauvegarder la mémoire nationale et collective et inculquer l'esprit et les valeurs patriotiques à tous les Algériens, notamment à l'approche de la commémoration des massacres du 8 mai 1945, dont le Président de la République a institué comme journée nationale de la mémoire."

Pour sa part, M. Berramdane a mis en avant l'importance de cette manifestation qui vise à mettre en exergue une continuité intergénérationnelle et consolider la mémoire nationale parmi les jeunes SMA et toutes les catégories de la société pour préserver l'histoire du mouvement national et de la Révolution.

Saluant à l’occasion l’action de proximité faite par l’association des anciens SMA, il a mis en avant l’importance accordée par le Président de la République aux SMA à travers l’institution du 27 mai de chaque année, Journée nationale des Scouts en reconnaissance des sacrifices et des efforts de cette organisation durant la guerre de libération et après l’indépendance.

De son côté, le commandant général des anciens SMA, Mustapha Saïdoune, a fait savoir que cette initiative "s’inscrit dans le cadre de la mémoire de proximité visant la commémoration des premiers martyrs tombés au champ d’honneur en début mai 1945".

A cette occasion, une visite a été effectuée au siège du groupe "El-Irchad" sis à la Casbah (fondé en 1934), à Dar Mustapha Pacha, à la cité Sidi Ramdhane (Casbah) et à la maison où périt Ali la Pointe et ses compagnons dont Hassiba Ben Bouali et l’enfant Omar Yacef.