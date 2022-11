Le premier incubateur d’entreprises algéro-polonais à l’échelle nationale a été créé jeudi et installé dans une école privée des langues à Skikda.

Le but de cet incubateur, créé dans le cadre du partenariat entre les deux pays, "est de tirer avantage de l’expérience polonaise qui a fait ses preuves dans le domaine à l’échelle européenne", a indiqué Mohamed Lamine Zougar, président de l’association de la jeunesse algérienne.

Le succès de la première édition, en septembre 2021, du forum international de Skikda et le succès de la journée Algéro-polonaise, tenue en mai 2022 en présence du ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, ont conduit l’association à consolider les échanges pour créer un incubateur d’entreprises, a précisé Zougar.

L’incubateur d’entreprises polonais, créé en 1998 par un ressortissant algérien installé en Pologne, a conduit l'association de la jeunesse algérienne à l'adopter pour ses différents projets destinés aux jeunes.

L'incubateur polonais présentera son expérience aux porteurs de projets algériens, les formera et les orientera pour la concrétisation de leurs projets sur le terrain, a ajouté Zougar.

La présidente de l'incubateur polonais, Suzanna Szczulik, accompagnée de la chargée des relations internationales à l’incubateur, Aleksandra Magdalena kasperzak, et de la présidente du bureau polonais pour l’investissement, Maciej Maria klozak, a indiqué, de son côté, que l’objectif de ce partenariat est de transmettre l’expérience polonaise dans le domaine de la concrétisation des projets de jeunes et d’accompagner les jeunes algériens dans la réalisation de leurs projets.

Des jeunes porteurs de projets de plusieurs wilayas du pays dont Guelma, Ouargla, Skikda, Blida, Boumerdès, Annaba et El Tarf ont assisté à la création de cet incubateur.

La délégation aura à visiter trois projets à créer dans la wilaya de Skikda dans les domaines de l’élevage de vaches laitières, l’extraction des huiles végétales et la production de tomate sèche.

L’association de la jeunesse algérienne a été créée en 2018 à Skikda et s’intéresse au développement économique et à la diffusion de la culture entrepreneuriale en vue de relancer l’économie nationale et favoriser le business .