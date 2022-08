Ce projet a été la première station de la visite de travail du PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, effectuée jeudi en compagnie d'une délégation de cadre du Groupe à la zone industrielle de Skikda en vue du suivi de la réalisation des projets structurels, outre de s'enquérir du fonctionnement des unités de production, précise le communiqué.

Le projet d'expansion du nouveau port pétrolier vise à augmenter les capacités de chargement et de déchargement des différents produits hydrocarbures au niveau du port de Skikda, ajoute-t-on de même source.

Il permettra, en outre, de renforcer les capacités de commercialisation du GPL et de faciliter la mobilité des grands navires d'exportation.

Lors de cette visite, le PDG de Sonatrach s'est également enquis du projet de construction d'un réservoir de GPL d'une capacité de 150.000 m3, réalisé dans le cadre de la stratégie d'augmentation des capacités de commercialisation du groupe pour l'exportation du gaz naturel.

La délégation a inspecté, en outre, le projet de construction de deux réservoirs d'eau d'une capacité de 25.000 m3 chacun, lesquels devront renforcer le système d'intervention en cas d'urgence à la zone industrielle de Skikda.

La visite du PDG a également permis de s'enquérir de la cadence de réalisation du projet du nouveau siège principal de la direction régionale de la zone industrielle de Skikda, qui permettra une gestion moderne de la zone industrielle.

Au terme de sa visite, Hakkar et la délégation qui l'accompagne se sont rendus au complexe de raffinerie de pétrole de Skikda, où il s'est enquis du projet et des principaux chantiers, outre l'opération de production des produits pétroliers et dérivés au niveau des raffineries "RA1K" et "RA2K", conclut la source.