Six pêcheurs Palestiniens ont été arrêtés samedi par la marine de l'occupation sioniste au large de la bande de Ghaza, selon des sources locales palestiniennes. Selon les mêmes sources, citées par l'agence de presse palestinienne, Wafa, les forces d’occupation sionistes ont arrêté les six pêcheurs palestiniens au nord de l'enclave palestinienne après avoir saisi leurs bateaux. Ils s'ajoutent à de dizaines d'autres pêcheurs, précédemment agressés et arrêtés. La veille, les vedettes de l’occupation sioniste ont tiré intensivement des balles réelles et du gaz lacrymogène en direction des bateaux de pêcheurs palestiniens, au large de Ghaza, en plus des canons à eau, les obligeant à quitter les lieux. Les habitants de Ghaza, dont le nombre dépasse les deux millions de Palestiniens, vivent dans des conditions de vie très précaires, en raison du blocus sioniste "injuste et inhumain" qui perdure depuis 15 ans. Les pêcheurs sont quotidiennement ciblés par des mitrailleuses sionistes lourdes, des obus et des canons à eau dans le but de limiter leur activité.