Les signalements téléphoniques émanant de citoyens durant la période allant du 6 au 14 juin courant ont permis aux forces de police l'arrestation à Alger de 18 individus recherchés pour leur implication dans des affaires de possession de drogues et d'armes blanches, indique mardi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). La salle des opérations relevant de la sûreté de wilaya d'Alger a reçu 24.019 appels sur le numéro vert et celui de secours, en sus de quatre photos via l'application "Allo Chorta", a ajouté la même source, relevant que ces appels ont permis le traitement de 12 affaires ayant abouti à l'arrestation de 18 individus à Alger. Les individus arrêtés faisaient l'objet d'avis de recherche dans les circonscriptions administratives de Sidi M'hamed, Dar El Beida, Bir Mourad Raïs, Chéraga, Barraki, et Draria, poursuit le communiqué de la DGSN, relevant que les opérations menées ont permis la saisie de 56 comprimés psychotropes, 50 grammes de drogues, des armes blanches, un fusil, un téléphone portable et un montant de 24.000 Da. Réitérant son appel à l 'adresse des citoyens pour davantage de contribution à l'opération sécuritaire, la DGSN rappelle le numéro vert 15-48, celui de secours 17, la ligne 104, en sus de l'application "Allo Chorta", mis à la disposition des citoyens pour le signalement de toute atteinte à leur sécurité.