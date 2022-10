La douzième édition du Festival culturel local du théâtre professionnel se tiendra du 20 au 27 octobre prochain à Sidi Bel-Abbès, a-t-on appris dimanche auprès du commissariat de cette manifestation, dédiée au défunt comédien Ahcène Assous. La chargée de communication du festival, Abbasia Madouni, a indiqué à l'APS que cette édition se tiendra sous le slogan "Le théâtre est un style renouvelé" et concernera les troupes sélectionnées au préalable. La cérémonie d'ouverture sera marquée par un spectacle conçu par Abdelkader Djeriou en hommage à l'artiste défunt Ahcène Assous. Le programme élaboré pour cette occasion comprend des spectacles de théâtre de rue au niveau de la place du 1er novembre 1954, dont "El Kafila" (la caravane) produite par la coopérative "Eddik", une représentation de la troupe "Halqa", deux formations de Sidi Bel-Abbes ainsi que "Fordja", une pièce de la coopérative "Idées et Arts Tamanhacht" d'El Eulma Sétif, outre une représentation inaugurale en hommage à l'artiste défunt Ahcen Assous présentée par le comédien Abdelkader Djeriou. Les férus d u 4ème art auront l'occasion de suivre et d'apprécier plusieurs œuvres comme "Mathef El madjanine" (le musée des fous) du mouvement du théâtre d'El Koléa , "Win Rana ?" de l'association Chougrani d'Oran, "Mécanisma" de l'association "El Moustakbel" de Mascara , "Tadjaïd El Bahr" (Rides de la Mer) de la coopérative "Mosaïque" de Sidi Bel-Abbes et "Les émigrés" de l'association "Errihan" de Saïda. Un jury désignera le meilleur spectacle qui prendra part au prochain Festival national du théâtre professionnel d'Alger. Des débats autour des pièces présentées et des ateliers seront animés par des dramaturges et universitaires dans le cadre de ce festival.