Les travaux de réalisation d’une pépinière pilote recourant à des techniques modernes de production et de développement de la plantation des arbres et des fleurs ont été lancés à Sétif, dans la localité El Bez, à l’initiative de l’association de wilaya des jeunes bénévoles, a-t-on appris jeudi auprès des initiateurs.

Une surface dépassant les 1.000 m2 à proximité du Centre de loisirs scientifique de la localité El Bez, a été réservée à cette pépinière qui s’inscrit dans le cadre d’un projet associatif en collaboration avec la direction locale de la jeunesse et des sports, a déclaré à l’APS, le président de l'association, Samir Amara, précisant que sa réception devrait avoir lieu en 2022.

Le préparation des plants et du sol est en cours actuellement en vue d’implanter la pépinière qui renfermera un espace de production de plants d’arbres et un autre destiné aux fleurs, à partir du processus d’ensemencement jusqu’à ce que les plants prennent forme, selon le président de l’association qui a mis l’accent sur l’importance de l’initiative devant "contribuer à l’ouverture de nouveaux horizons dans le domaine de l’investissement agricole".

Un autre espace sera également ouvert dans cette pépinière pour la réalisation d’expériences sur les plantes et les sols au profit des étudiants de l’université et des chercheurs dans ce domaine notamment, a souligné le président de l’association des jeunes bénévoles.

La pépinière a pour objectif d’ancrer la culture environnementale au sein de la société de manière générale et parmi les jeunes pour prendre soin de la nature, en plus de la création d’un espace de repos.

Un espace de recherche sur les plantes et le couvert végétal dans la région ser a mis en place, d’autant que l’emplacement de la pépinière sera proche de l’université Sétif-1, ce qui permettra aux étudiants concernés de bénéficier de ses services, selon M. Amara.

Des sessions de formation au profit de plus de 70 jeunes parmi les membres de l’association, des bénévoles et des férus de la nature, ont été organisés, a rappelé la même source, précisant que ces formations ont été encadrées par des enseignants de l’université et des spécialistes en la matière pour garantir l’accompagnement technique de cette pépinière pilote dès son entrée en service.

Les sessions de formation, au nombre de 5 jusque-là, ont porté sur des explications concernant diverses opérations de plantation, leurs conditions et les espèces de plantes, en plus de méthodes de plantation de la première phase jusqu’à la croissance, la sortie des bourgeons et le début d’un nouveau cycle, en plus de thèmes sur les conditions, les endroits de plantation et les mécanismes de taille entre autres.

Des sorties de terrain ont été également organisées au profit de ces jeunes à la pépinière administrative, située dans la commune d’Ain Azel au sud de Sétif, et relevant de la Conservation locale des forêts, a fait savoir le même responsable qui a indiqué que des cours théoriques et pratiques sur les méthodes de plantation ont été dispensés au profit de ces jeunes.

L’association de wilaya des jeunes bénévoles de Sétif, créée le 3 septembre 2020, œuvre à ancrer et à raviver la culture et l’esprit de citoyenneté parmi les jeunes et la création d’un partenariat durable et efficace entre les différentes composantes de la société civile et les différents établissements et entreprises économiques entre autres.