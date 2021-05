La semaine scientifique nationale, organisée à la Faculté de Médecine de l'Université d'Alger I, se veut une opportunité pour faire connaitre les talents et les idées innovantes de jeunes étudiants "qui se sont distingués" dans les domaines des nouvelles technologies et du numérique, et qui aspirent à mettre en avant leurs potentiels et leur volonté de donner le meilleur d'eux-mêmes pour un avenir meilleur.

Les divers stands de cette manifestation, prévue du 17 au 20 mai courant, enregistrent une forte affluence des férus des nouvelles technologies, y compris des applications numériques, dans un climat de convivialité et de riches débats et échanges, reflétant une soif de savoir et de connaissance et des aspirations et des ambitions pour un avenir meilleur, a-t-on constaté. Dans ce cadre, des étudiants en informatique du Club "L'Oasis numérique" de l'Université de Laghouat ont exposé une plateforme baptisée "Santé électronique et caravanes médicales à travers les zones d'ombre" dont le but est de fournir aux médecins successifs une base de données propres aux populations de ces régions pour une meilleure prise en charge sanitaire. De leur côté, les membres du club informatique "Micro Club" de l'USTHB ont mis en avant leur passion pour tous ce qui à trait aux applications de jeux, qui pourraient constituer une matière non négligeable pour les start-up, se disant prêts à concourir au plan international. Rappelant le 1er prix "Algeria Game Challenge" décroché en 2017, les participant à la Semaine scientifique nationale ont tenu à préciser que "Micro Club" a également développer d'autres applications dans divers domaines adoptées par les autorités officielles, faisant état d'une application destinée aux personnes à besoins spécifiques baptisée "Sanadi" en attente de mise en service rapide par l'autorité qui l'a demandé. Les Centres de recherches spécialisés bénéficient, eux aussi, d'un grand intérêt des étudiants venus découvrir leurs domaines de compétence et réalisations. Le stand réservé au Centre de recherches en technologies industrielles (CRTI) a capté plusieurs dizaines d'étudiants affichant un fort intérêt pour l'industrie des drones. Les prototypes présentés sont dotés de photogrammétrie pour les captures en 3D et peuvent être utilisés, par exemple, dans l'agriculture intelligente, dans la protection des ressources halieutiques et la définition des espaces cultivés nécessitant des insecticides, selon les explications du chercheur Taberkit Mohamed Amine à l'APS. Il a fait état, dans ce sens, d'un travail en collaboration avec le service des Risques majeurs, la DG de la Protection civile et la DGF, sur la conception d'un drone pour la lutte contre les feux de forêts, suite aux séries d'incendies ayant ravagé plusieurs hectares en 2020. Le CRTI a, par ailleurs, présenté un distributeur de gel désinfectant dont la mise au point a coïncidé avec la propagation du coronavirus. A noter que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a organisé pour la première fois la Semaine scientifique nationale sous le thème "La numérisation et ses applications", en vue de consolider la culture scientifique et mettre en valeur les produits de la recherche dans le domaine numérique. Prennent part à cette évènement scientifique, des enseignants et des étudiants issus de 30 établissements universitaires et 5 centres de recherche spécialisés dans le numérique, outre la participation par visioconférence de nombre d'experts internationaux. Le programme de cette manifestation comprend plusieurs communications axées sur les applications numériques en médecine et finances par exemple, ainsi que de l'animation de conférences dans le but d'échanger les expériences entre les membres de la corporation universitaire.