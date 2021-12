L’entreprise compte en 2022 exporter les différents types de ciments produits par la cimenterie de Ben-Zireg (Nord de Bechar) vers les pays de l’Afrique de l’Ouest, notamment le Sénégal, au titre du renforcement de ses exportations vers le continent africain, a-t-on précisé.

Depuis le début de l’année 2021, Saoura-Ciment a exporté plus de 33.000 tonnes de ciments vers des pays africains voisins, notamment le Mali, le Niger et la Mauritanie, a rappelé la source.

La société dispose d’une cimenterie située dans la zone de Ben-Zireg, à une trentaine de kilomètres au nord de Bechar et s’étend sur une plus de 100 hectares.

Entrée en production réelle en 2020, elle a nécessité un investissement public de plus de 34 milliards DA (réalisation et équipement), dans le but de développer le tissu industriel de la région du Sud-ouest et répondre à ses besoins en ciments.

D’une capacité de production d’un million de tonnes de ciments, Saoura-Ciment a entamé en septembre dernier la production d’un nouveau produit, en l’occurrence le ciment résistant aux sulfates (ciment CRS), au titre des efforts de diversification de sa production, et aussi pour répondre aux besoins de ses partenaires en la matière, a fait savoir l’entreprise.

Elle bénéficie de l’existence à ciel ouvert de minerais entrant dans la fabrication des ciments dans la zone de Ben-Zireg, elle-même située à proximité de la RN-6 et de la ligne ferroviaire Bechar-Oran, a-t-on fait savoir.