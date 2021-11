Le professeur Amar Tbaibia, chef de service de médecine interne à l'établissement public hospitalier (EPH) Birtraria d'El Biar à Alger, a indiqué mercredi que 22 à 23% des personnes ayant contracté le coronavirus (Covid-19) ont découvert par hasard qu'il étaient atteints de diabète. 22 à 23% des personnes ayant contracté Covid-19 ont découvert par hasard qu'ils étaient atteints du diabète, a fait savoir le Pr. Tbaibia dans une déclaration à l'APS, en marge de la semaine de sensibilisation organisée par l'EPH d'El-Biar à la place Kennedy, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du diabète, affirmant que le facteur qui a provoqué le diabète n'a pas encore été déterminé. Selon une étude et un suivi médical menés par les services de médecine interne des EPH de Birtraria, de Salim Zemirli (Alger) et de l'Etablissement hospitalo-universitaire de Constantine sur un échantillon composé de 2207 adultes admis à l'hôpital après avoir contracté le Coronavirus, les taux des patients atteints du diabète étaient de 23% à l'EPH de Birtraria, 46 % à l'EPH de Zemirli e t 59 % à l'EHU de Constantine. Le taux des personnes admises à l'hôpital ayant découvert par hasard qu'elles étaient atteintes du diabète oscille entre 22% et 23%. Il a insisté sur la nécessité d'assurer un suivi rigoureux des catégories qui ignoraient leur maladie (diabète) et contracté le Coronavirus en vue de découvrir le facteur déclenchant le diabète et si le virus (covid-19) en était à l'origine. Les patients âgés de plus de 70 ans et atteints de diabète de type 1 et 2 sont les plus exposés au risque de contamination par le Coronavirus, à cause de leur vulnérabilité et fragilité et des autres maladies chroniques dont ils souffrent. Le taux des patients ayant contracté Covid-19 et qui ont découvert, par hasard, qu'ils étaient atteints de diabète est de 14,4% à traves le monde, a-t-il indiqué, en s'appuyant sur les données de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Par ailleurs, le même spécialiste prévoit une hausse du nombre des diabétiques à l'avenir, en raison du confinement sanitaire et des excès alimentaires. Le service de médecine interne avait organisé la journée de lutte contre le diabète, outre la sensibilisation des citoyens à se faire vacciner contre Covid-19. A ce propos, Pr. Tbaibia a appelé toutes les personnes souffrant de maladies chroniques, notamment HTA, diabéte et obésité, à se faire vacciner, étant les plus exposées au risque de contamination.