Samsung Electronics a dévoilé aujourd'hui les Galaxy S22 et S22+, deux Smartphones phares qui suscite la créativité et l'expression de soi. Les Galaxy S22 et S22+ introduisent des caméras dynamiques avec un traitement d'image intelligent avancé pour rendre chaque instant épique. Conçus selon un design audacieux et durable, les Galaxy S22 et S22+ sont non seulement magnifiques, mais aussi écologiques. « Les appareils photo de nos smartphones ont transformé la façon dont nous créons, partageons et communiquons. Nous nous exprimons et communiquons à travers des photos et des vidéos avec les personnes qui nous sont chères », a déclaré TM Roh, président et responsable de la division MX (Mobile eXperience) chez Samsung Electronics. "C'est pourquoi nous nous sommes concentrés sur la conception de nos derniers appareils de la série S avec des capacités de caméra révolutionnaires qui fonctionnent de jour comme de nuit, alimentées par nos meilleures performances mobiles à ce jour."

Soyez maître de la nuit avec l’appareil photo le plus intelligent de Samsung à ce jour

Les Galaxy S22 et S22+ sont conçus pour offrir des expériences photographiques de niveau supérieur, afin que les gens puissent communiquer et partager où qu'ils soient. Grâce aux nouvelles fonctionnalités de photographie de nuit révolutionnaires, tel que le capteur 23 % plus grand que les S21 et S21+ et la technologie de pixels adaptatifs, votre caméra est conçue pour laisser entrer plus de lumière, faire ressortir les détails et capturer des couleurs qui font ressortir votre contenu, même dans l’obscurité. Les Galaxy S22 et S22+ sont tous deux équipés d'un puissant appareil photo principal de 50 MP, d'un téléobjectif de 10 MP et d'un objectif ultra-large de 12 MP, pour des photos dignes d’un professionnel. De plus, lorsque vous filmez des vidéos avec des amis, la nouvelle fonction de cadrage automatique détecte et suit jusqu'à 10 personnes et ajuste automatiquement la mise au point de la caméra, pour capturer tout le monde clairement. Les deux appareils sont alimentés par la technologie VDIS avancée qui minimise les vibrations pour des images fluides et nettes, même lorsque vous êtes en mouvement. Les Galaxy S22 et S22+ sont également équipés de la dernière technologie d’intelligence artificielle de Samsung, ce qui fait passer vos photos au niveau supérieur. Il est désormais plus facile de prendre de superbes photos en mode Portrait grâce à la nouvelle carte de profondeur stéréo avec IA, et vos sujets seront plus beaux que jamais même avec les détails les plus minuscules sont clairs et nets grâce à l’algorithme d’IA sophistiqué. Le nouveau mode Portrait empêche même les poils d’animaux de se fondre dans l’arrière-plan pour vous aider à obtenir la meilleure photo de vos animaux de compagnie préférés.

Une puissance et des performances qui suivent le rythme de votre vie

Que ce soit au travail ou à la maison, les Galaxy S22 et S22+ sont conçus pour vous accompagner même dans les journées les plus occupées avec le tout premier processeur 4 nm sur un Smartphone Galaxy. Il alimente notre traitement d'IA et de ML le plus avancé à ce jour, offrant ainsi des performances inégalées pour tous vos besoins de streaming et de productivité. De plus, l'analyse du comportement du réseau rationalise les performances de votre application en détectant automatiquement l'application que vous utilisez et en y dirigeant le plus de puissance. Ainsi, le streaming, la navigation sur le Web et l’utilisation des applications n'ont jamais été aussi fluides. Un processeur ultra-rapide exige une puissance capable de suivre le rythme. Le Galaxy S22 est conçu avec une batterie robuste qui dure toute la journée et une charge rapide de 25 W qui ne vous bride jamais, et le Galaxy S22+ dispose d'une batterie super puissante qui peut durer encore plus d'une journée sur une seule charge. Le Galaxy S22+ offre également une charge ultra-rapide de 45 W, vous n'avez donc pas à attendre lorsque votre batterie est faible. Visualiser un film ou votre émission préférée sera encore plus beau sur les superbes écrans des Galaxy S22 et S22+. Les deux smartphones sont équipés d'un écran Dynamic AMOLED 2X, conçu pour la meilleure expérience de gaming et de visualisation. Que vous choisissiez l'écran premium de 6,1 pouces du Galaxy S22 ou le 6,6 pouces du Galaxy S22+, chaque écran est conçu avec la technologie intelligente Vision Booster qui ajuste automatiquement l'affichage à l'éclairage autour de vous et améliore le contraste des couleurs, afin que vous puissiez profiter du meilleur visionnement possible de votre contenu. De plus, les améliorations des performances matérielles ont amélioré la luminosité de l'écran - le S22 a une luminosité maximale de 1 300 nits tandis que le S22+ présente une luminosité maximale de 1 750 nits. Les S22 et S22+ vous permettront également de rester toujours connecté et collaboratif. Grâce à notre partenariat avec Google, vous pouvez profiter du partage en direct de Google Duo pour afficher des photos dans la Galerie avec des amis ou rédiger des notes de réunion avec des collègues sur Samsung Notes, même lorsque vous êtes loin les uns des autres.

Design parfait, fait pour durer

Les Galaxy S22 et S22+ présentent tous deux le design Contour-Cut emblématique de la série S, qui intègre parfaitement l'appareil photo dans le corps du téléphone. Afin de créer un look plus élégant et plus raffiné, Samsung a conçu les deux appareils avec un écran plat distinctif, doté d’une finition luxueuse en verre. Désormais, le contour de la caméra de la série S est conçu pour correspondre à la couleur du corps de l'appareil avec un cadre métallique fin et symétrique pour un look homogène. Le résultat: un design équilibré et unifié qui est moderne et élégant. Les Samsung Galaxy S22 et S22+ sont tous deux disponibles en Phantom Black (Noir), Phantom White (Blanc), Green (Vert) et Pink Gold (Rose Gold). Et ce design époustouflant est conçu pour durer : la série Galaxy S22 présente les téléphones mobiles les plus durables de Samsung à ce jour. Les Galaxy S22 et S22+ sont les premiers modèles de la série S fabriqués avec Armor Aluminium, notre cadre en aluminium le plus solide, afin que vous puissiez emporter votre téléphone partout en toute tranquillité. La série Galaxy S22 est également le premier Smartphone à proposer le nouveau Corning® Gorilla® Glass Victus®+. Les appareils de la série S22 sont équipés de ce verre résistant à l'avant et à l'arrière, de sorte que vous pouvez moins vous soucier des chutes accidentelles. Cependant nous savons que la véritable durabilité n'est pas qu'une question de matériel. Dans le cadre de notre engagement à offrir aux utilisateurs les meilleures performances et expériences mobiles possibles, toute la série Galaxy S22 sera prise en charge par jusqu'à quatre générations de mises à niveau du système d'exploitation Android. Désormais, des millions d'utilisateurs Galaxy peuvent profiter plus longtemps des dernières fonctionnalités de sécurité, de productivité et d'autres nouvelles fonctionnalités intéressantes. Samsung étendra cet effort à toute sa gamme de produits pour s'assurer que vous êtes entièrement pris en charge dans votre écosystème Galaxy. La série Galaxy S permet également de personnaliser facilement votre téléphone. Vous pouvez utiliser la nouvelle interface utilisateur épurée et intuitive One UI de Samsung pour personnaliser l’aspect de votre écran d'accueil et de votre widget. Adaptez les couleurs de vos icônes, vos widgets, votre palette de couleurs et plus encore à vos préférences personnelles, et créez une expérience mobile qui reflète qui vous êtes. Une interface utilisateur vous donne également un accès facile à une multitude d'emojis, de GIF et d'autocollants directement sur votre clavier, de sorte que vous pouvez instantanément communiquer exactement ce que vous ressentez sans taper un seul mot.

Aider à Batir un Avenir Durable Grâce à la plateforme « Galaxy for the Planet »

Etant l'appareil le plus respectueux de l'environnement à ce jour, la série Galaxy S22 est à l'avant-garde de la technologie mobile tout en soutenant notre planète. La pollution plastique constitue une grave menace pour notre environnement, et les filets de pêche jetés sont particulièrement nocifs pour la vie marine et nos océans. En collaborant avec des organisations de premier plan, Samsung aide à récupérer les filets de pêche jetés et les transforme en un matériau haute performance pour nos smartphones. Ce matériau - utilisé dans le composant de la série Galaxy S22, le support des touches - contient 20% de plastique océanique recyclé provenant de filets de pêche jetés. La série Galaxy S22 intègre également des matériaux recyclés post-consommation dans son module de haut-parleur, ainsi que les parties internes des touches d'alimentation et de volume. En plus du plastique océanique, nous utilisons du papier 100 % recyclé pour l'emballage du Galaxy S22 et incluons un film protecteur en plastique recyclé. Chaque étui pour smartphone est également conçu avec des matériaux respectueux de l'environnement et certifiés UL, tels que des plastiques recyclés post-consommation ou des substance d'origine biologique. Ces innovations ciblées sont le dernier exemple de l'engagement de Samsung à faire plus avec moins dans le cadre de sa plateforme Galaxy for the Planet.

Fiabilité en matière de sécurité

La série Galaxy S22 est sécurisée par la puissante plate-forme de sécurité Knox Vault de Samsung, qui comprend un processeur et une mémoire sécurisés qui isolent complètement les données sensibles telles que vos mots de passe, vos données biométriques ou vos clés Blockchain du système d'exploitation principal du téléphone. Le tableau de bord et l'indicateur de confidentialité d'une interface utilisateur permettent de voir facilement quelles applications accèdent à vos données et à votre caméra, afin que vous puissiez décider d'accorder ou de refuser l'autorisation à chaque application. La série Galaxy S22 introduit également plusieurs nouvelles fonctionnalités de sécurité, notamment la microarchitecture ARM, qui aide à prévenir les cyberattaques qui ciblent votre système d'exploitation et votre mémoire. De plus, la série Galaxy S22 vous offre Samsung Wallet - une expérience transparente, pratique et sécurisée pour faciliter la vie quotidienne. Samsung Wallet combine le paiement numérique, la carte d'identité, les clés et la gestion des actifs en un seul outil pour simplifier vos routines, de la présentation de votre carte d'étudiant à la compilation des documents de voyage avant un vol.

Restez connecté avec l'écosystème Galaxy

A côté de la nouvelle série S22, Samsung présente une toute nouvelle gamme de tablettes et un pack de fonctionnalités mises à jour pour la Galaxy Watch4 afin que les utilisateurs de Galaxy puissent rester connectés dans tous les aspects de leur vie. Conçue pour une nouvelle ère de connectivité, la série Galaxy Tab S8 comprenant la Tab S8, la Tab S8 + et la Tab S8 Ultra - est la gamme de tablettes la plus polyvalente de Samsung jamais créée, conçue pour répondre aux besoins en constante évolution de ceux qui travaillent, étudient, jouent et créent.