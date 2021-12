Samsung Electronics vient d’annoncer que l’entreprise s’est classée quatrième sur 150 entreprises dans le Digital Inclusion Benchmark de la World Benchmarking Alliance (WBA) en 2021. Les nombreux efforts constants de Samsung pour être numériquement responsable lui ont valu de passer de la dixième place mondiale en 2020 à la quatrième cette année. La WBA représente une alliance forgée entre plus de 200 organisations mondiales, régionales et locales pour façonner les contributions du secteur privé à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. La WBA examine les entreprises en se concentrant sur sept catégories clés, dont les droits de l’homme, l’environnement et l’inclusion numérique. L'an dernier, la WBA a lancé son tout premier Benchmark d'inclusion numérique, qui évaluait les progrès des entreprises dans l'amélioration de l'accès à la technologie, l'amélioration des compétences numériques, la promotion d'une utilisation fiable et l'innovation conformément à l'éthique de manière ouverte. Samsung a été reconnu pour ses efforts en matière de responsabilité numérique, car l’entreprise avait établi ses principes éthiques en matière d’intelligence artificielle (IA). Ayant reconnu l’importance de mettre l’accent sur la responsabilité sociale et éthique dans le développement technologique, Samsung a établi un ensemble de principes éthiques de l’IA à mettre en pratique. Samsung s’efforce d’assurer l’accessibilité de ses produits, en les améliorant avec des technologies qui facilitent leur utilisation par tous les utilisateurs. WBA a reconnu l’application SeeColors de Samsung1 qui effectue des ajustements de couleur pour aider les personnes souffrant d’un déficit de vision des couleurs (CVD) et les aide à profiter d’une meilleure expérience visuelle avec des couleurs optimisées sur les téléviseurs Samsung. Le programme C-lab Outside de l’entreprise en Corée, conçu pour favoriser l’écosystème des startups, a été distingué pour ses activités de contribution sociale, tandis que le dévouement de Samsung à soutenir l’éducation numérique a également été reconnu. Avec sa vision de « Together for Tomorrow! Enabling People’, Samsung a été et continuera à mener des activités de contribution sociale axées sur l’éducation et la croissance des jeunes pour leur développement durable. Samsung gère son programme mondial d’entreprise citoyenne, le Samsung Innovation Campus (SIC) pour fournir un soutien sous la forme d’opportunités d’emploi dans les futurs domaines technologiques. En tant qu’entreprise qui développe des produits et des technologies qui améliorent la vie des utilisateurs, Samsung s’engage à promouvoir la responsabilité numérique. À l’avenir, la société continuera d’explorer des moyens de faciliter l’accès et l’utilisation d’un large éventail de technologies numériques pratiques et utiles.