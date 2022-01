Samsung Electronics Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui de nouveaux modèles dans sa gamme de moniteurs qui illustrent son leadership dans ce secteur. La nouvelle gamme polyvalente offre une belle qualité d'image et des fonctionnalités intuitives qui donnent aux consommateurs plus de choix lors de la sélection d'un moniteur qui correspond exactement à leurs besoins. La ligne de moniteurs 2022 fait ressortir les meilleures expériences lorsque vous travaillez, vous jouez ou vous regardez du contenu à la maison. Les derniers moniteurs de Samsung incluent des fonctionnalités pour les jeux de hautes performances ainsi que des éléments intelligents et de niveau professionnel, tels que le panneau de rétro-éclairage Quantum Mini LED de l'Odyssey et le HDR 2000 ; l'écran tout-en-un du Smart Monitor avec des fonctionnalités intelligentes ; et l'ergonomie confortable du moniteur High Resolution. «La gamme 2022 de Samsung représente la prochaine génération d'innovation en matière de moniteurs avec des offres qui répondent aux exigences des joueurs de jeux vidéos professionnels, des concepteurs professionnels et de tous les autres », a déclaré Hyesung Ha, vice-président exécutif de la division Visual Display chez Samsung Electronics. « Alors que les mondes du travail et du divertissement continuent d'évoluer, nous sommes fiers de proposer des moniteurs qui améliorent l'expérience des utilisateurs dans le confort de leur foyer. »

Odyssey Neo G8

En tant que premier moniteur au monde à proposer un écran incurvé 4K (3 840 x 2 160) 1000R avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms (GtG), l'Odyssey Neo G8 32" (nom du modèle: G85NB) est sur le point d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'innovation des moniteurs de jeu, offrant des performances phénoménales, même pour les joueurs sur PC les plus dévoués. Ses performances correspondent à sa qualité d'image époustouflante dotées des Quantum Mini LEDs, Quantum HDR 2000 avec une luminosité maximale de 2 000 nits et un rapport de contraste statique d'un million pour un, faisant ressortir les détails les plus subtils pour une construction et une immersion mondiales accrues. Le nouveau moniteur Odyssey Neo G8 est conçu avec un design similaire à celui de l'Odyssey Neo G9, offrant un extérieur blanc élégant qui se démarque même lorsqu'il est éteint. De belles couleurs se répandent de l'écran dans l'environnement réel d'un utilisateur avec l'éclairage CoreSync. L'éclairage central situé à l'arrière du moniteur détecte automatiquement les couleurs sur l'écran et les projette dans la vraie vie pour créer un sentiment d'immersion plus profond.

Smart Monitor M8

Avec une épaisseur ultra-mince de 11,4 mm, soit environ trois quarts plus mince que le modèle précédent, le Smart Monitor M8 32" 2022 (nom du modèle : M80B) offre une économie d'espace. Surtout pour ceux qui valorisent le style, il présente un design sophistiqué avec un dos plat et une facilité d'utilisation améliorée et est disponible dans une nouvelle couleur, blanc chaud, qui s'intègre parfaitement partout. Le superbe écran UHD offre une gamme de couleurs sRGB de 99 % tout en prenant en charge 1,07 milliard de couleurs avec une luminosité de 400 nits, affichant chaque vidéo, document ou photo avec une précision réaliste. Les applications Smart TV et de productivité sont intégrées directement dans le moniteur, permettant un divertissement et un travail fluides tout en servant de hub de contrôle SmartThings, même sans

avoir besoin d'un PC. Le Smart Monitor M8 32" 2022 est une excellente option pour le travail à distance. Il est livré avec une caméra SlimFit magnétique mobile qui permet des appels vidéo d'une clarté cristalline lorsque vous travaillez à domicile. Son application d'appel vidéo intégrée prend en charge les applications d'appel les plus populaires, comprenant le Google Duo. Avec un port USB Type-C permettant des connexions de charge de 65 W, le Smart Monitor M8 offre une expérience de poste de travail tout-en-un simplifiée qui ne nécessite pas de station d'accueil supplémentaire.

Le Moniteur High Resolution S8

Le moniteur High Resolution S8 de Samsung (nom du modèle: S80PB), disponible dans les modèles 27" et 32", offre des performances UHD de niveau professionnel pour les créateurs et les concepteurs qui ont besoin de plus hauts niveaux de précision et de portée lorsqu'ils travaillent au bureau ou à la maison. Offrant jusqu'à 98 % de la gamme de couleurs DCI-P3, le S80PB offre une gamme ultra-large de couleurs riches et nuancées. Avec Video Electronics Standards Association (VESA) Display HDR™ 600, ce moniteur de haute résolution offre une expérience visuelle immersive, donnant vie au contenu telle qu'elle était prévue. En tant que premier moniteur anti-éblouissant certifié UL (Underwriter Laboratories) au monde, un écran mat est appliqué sur le dessus de la dalle, réduisant la réflexion de la lumière même lorsque vous n'utilisez pas un pare-reflets, pour fournir un environnement de travail sans distraction. Les deux modèles sont dotés de ports de charge et de ports LAN USB Type-C 90 W pour aider les utilisateurs à créer un poste de travail simplifié pouvant charger des ordinateurs portables et des appareils mobiles sans qu'aucune station d'accueil supplémentaire ne soit requise.Conçu avec les normes de compatibilité de montage VESA, ainsi qu'un support réglable en hauteur (HAS) avec des points de contrôle d'inclinaison et de pivotement, les utilisateurs peuvent monter leur moniteur pour s'adapter à n'importe quel environnement.

