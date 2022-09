Samsung Electronics Co. Ltd. a dévoilé, jeudi, lors de l’IFA 2022 sa vision de créer l’ultime maison durable grâce à des technologies avancées d’économie d’énergie et à des partenariats stratégiques, la société ayant pour mission de devenir la première marque d’appareils électroménagers à faible consommation d’énergie.“Alors que les besoins des clients sont en évolution vers des options plus durables, nous sommes ravis d’y répondre en proposant les derniers appareils électroménagers intelligents à économie d’énergie”, a déclaré Jae Seung Lee, président et responsable de la division d’appareils électroménagers numériques chez Samsung Electronics. « En mettant à profit des appareils efficaces avec les fonctionnalités synergiques de SmartThings, nous prévoyons d’offrir une expérience de maison durable sans précédent ».

Numéro 1 des économies d’énergie grâce aux technologies intelligentes

Avec l’introduction de SmartThings Home plus tôt cette année, Samsung a fondé les bases de la création d’une maison résolument durable. En alliant les appareils connectés à des services tels que SmartThings Energy avec AI Energy Mode, les utilisateurs sont en mesure de maximiser les économies d’énergie grâce aux optimisations.Pour les lave-linge Samsung classés n°1 en matière d’efficacité énergétique, SmartThings Energy, associé à AI Energy Mode, optimise les cycles de lavage avec des technologies telles que AI Ecobubble™ permettant de réduire la consommation d’énergie jusqu’à 70 % en lavant les vêtements à l’eau froide tout en assurant un nettoyage efficace. Les réfrigérateurs Samsung, également classés n°1 en matière d’efficacité énergétique dans sa catégorie, bénéficient de SmartThings Energy avec AI Energy Mode en ajustant intelligemment les températures sur la base des modèles d’ouverture de porte et de la vitesse du compresseur, ce qui permet aux utilisateurs d’économiser jusqu’à 10 % sur leur consommation d’énergie. Cette économie devrait passer à 30 % d’ici la fin de l’année – 15 % de réduction grâce à l’algorithme AI du compresseur et du dégivrage, avec 15 % de réduction supplémentaire grâce au maintien d’une température interne moyenne plus élevée dans le réfrigérateur. Parmi les autres économies d’énergie marquantes, citons 40 % pour le système de chauffage écologique, 20 % pour les sèche-linge et 20 % d’ici la fin de l’année pour le climatiseur (RAC). En outre, sur le marché européen, à partir de ce mois-ci, pour les nouveaux appareils Bespoke AI™, le congélateur Bespoke et le système de chauffage écologique (EHS), Samsung s’efforce d’aller au-delà de ce qui est requis par la norme « A » actuelle, en offrant une économie d’énergie supplémentaire de 10% pour les modèles concernés. Ensemble, ces économies d’énergie serviront de précurseur à l’avenir de la durabilité que Samsung envisage pour ses appareils. À ce titre, Samsung s’est fixé pour objectif de veiller, d’ici 2023, à ce que 100 % des gros appareils électroménagers tels que les réfrigérateurs, les machines à laver et les RAC et ESS soient dotés de la technologie Wi-Fi et capables d’intégrer SmartThings. Au-delà des appareils, avec Qcells, Samsung a développé le Net Zero Home, une maison entièrement autonome capable de générer et de stocker de l’énergie durable à partir de panneaux solaires pour alimenter les derniers appareils Samsung efficaces, le tout contrôlé intelligemment par SmartThings.

Des conceptions personnalisées et adaptables à la vie à la maison

La durabilité des appareils Samsung se révèle également dans les modèles adaptables des produits Bespoke. La modularité et les panneaux interchangeables intégrés aux appareils, tels que les réfrigérateurs Bespoke, réduisent les déchets en prolongeant la durée de vie des appareils. Les utilisateurs peuvent acquérir des modèles supplémentaires et changer facilement les panneaux de leur réfrigérateur Bespoke au rythme de leur vie, ce qui implique en pratique que les appareils peuvent être mis à jour au lieu d’être jetés lorsque les besoins changent.

Une garantie de 20 ans, un engagement en faveur de la durabilité

La vision de Samsung pour la durabilité comprend également le soutien des technologies avancées d’onduleurs numériques (DIT) de la société. Fruit de plus de 25 ans de recherche et de développement, la technologie DIT a un impact sur tout, de l’efficacité énergétique à la performance, en passant par la durabilité des principaux électroménagers.En offrant une garantie de 20 ans – la plus étendue à ce jour – pour les moteurs à onduleur numérique et les compresseurs à onduleur numérique, la société ne fait pas que confirmer sa confiance dans la fiabilité de ses produits, elle s’engage également à réduire les déchets et à promouvoir la protection de l’environnement. Pour les utilisateurs, la garantie est synonyme de plus de tranquillité d’esprit, sachant qu’ils pourront utiliser leurs appareils pendant des années.

Promouvoir la collaboration pour des technologies plus saines

En devenant le leader des technologies de consommation à faible consommation d’énergie, Samsung travaille également en collaboration avec des entreprises qui partagent les mêmes valeurs de respect de l’environnement. Avec Patagonia, Samsung a développé des technologies permettant de réduire la pollution microplastique produite par les lessives. Les nouveaux lave-linge, dont la disponibilité est prévue pour septembre, seront capables de réduire la pollution microplastique du linge de 54 %. Ainsi, tous les lave-linge connectés auront accès à la même mise à jour d’ici la fin de l’année. Alors que la durabilité devient un paramètre essentiel dans nos vies, Samsung est enthousiaste à l’idée de montrer la voie en créant des appareils électroménagers qui peuvent aider à économiser de l’énergie et à préserver les ressources à la maison.