La première édition du Salon national de métiers de l’hôtellerie, qui se poursuit samedi à Oran, a donné lieu à une exposition portant sur les articles de beauté et de bien-être ainsi que des produits thérapeutiques et cosmétiques à base de plantes, fabriquées localement et adoptées dans les lieux de détente, appelés mondialement "SPA".

Cette manifestation, qui a vu une forte participation d'investisseurs dans le domaine de préparations cosmétiques, se veut une occasion pour montrer leur expertise et leur technique dans cette spécialité qui s’appuie sur des cures de soins du corps (massage de la peau et des cheveux) et leurs expériences dans ce genre d’industrie qui connaît une concurrence de produits de beauté importés.

Les professionnels dans la spécialité des huiles essentielles extraites de différentes plantes locales et les producteurs de savons traditionnels proposent un éventail de produits de beauté à des prix concurrentiels, pour attirer les hôteliers qui assurent des prestations de soins médicaux et de bien-être et qui présentent leurs espaces thérapeutiques et bienfaisants (SPA) aux clients qui cherchent l'entretien de la forme, le bien-être et l’équilibre.

Une exposante, Boutiche Sara qui commercialise des recettes naturelles depuis quelques années, propose des compléments aux soins naturels adoptés au niveau de SPA, qui connaissent une grande affluence des clients.

Une autre artisane spécialisée dans l’industrie des arômes estime que de nombreux clients préfèrent l’usage de produits locaux lors des séances de soins traditionnels ou modernes, ce qui pousse, a-t-elle souligné, les propriétaires de SPA de sélectionner les meilleurs produits tout en offrant à chaque client en quête d’un bol d’air et soins de haute gamme pour recharger les batteries et retrouver la vitalité.

Ce salon, qui se tient sous le slogan "l’industrie traditionnelle des produits hôteliers", constitue un espace pour la promotion des produits green à base d'huiles essentielles permettant à ces espaces de bien-être et de détente d’acquérir des produits adaptés à la remise en forme physique attirant les touristes et renforçant la position des structures hôtelières comme destination touristique, a expliqué le directeur de la chambre des métiers et d'artisanat d’Oran, Khalid Sahraouie.

En matière d’intégration des SPA à l’intérieur des structures hôtelières, la wilaya d’Oran enregistre actuellement la réalisation de deux centres de thalassothérapie au niveau des communes de Mers El Hadjadj et Gdyel, de même qu’une une station thermale dans la commune d’Aïn El Turck et centre de thalassothérapie au complexe "Les Andalouses", ainsi que d’autres établissements hôteliers qui sont en voie d’exploitation, selon le directeur du tourisme, de l’artisanat et du travail familial de la wilaya, KaIm Benamar Belabbes.

Le Salon national des métiers de l'hôtellerie, qui se poursuit jusqu’au 30 juin en cours, est organisé par la chambre de l'artisanat et des métiers en collaboration avec la direction du tourisme, de l’artisanat et du travail familial, avec la participation de plus de 50 exposants dans différents métiers en lien avec les métiers de l’hôtellerie, issus de 14 wilayas.