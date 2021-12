Plus de soixante artistes prendront part à la 13ème édition du salon national des arts plastiques, prévue à la maison de la culture "Abdelkader Alloula" de Tlemcen du 19 au 23 décembre courant, a-t-on appris mardi auprès de cet établissement culturel.

Cette nouvelle édition verra la participation de peintres de renom à l’instar de Bourdim Moussa, Kerboua Karim, Oualhaci Mohamed, Hachemi Ameur, Bekhti Abdelkamel et d’autres représentants de plus de dix-huit wilayas du pays.

Cette manifestation artistique, qui marquera sa reprise après le report de son report l’année dernière pour cause de la pandémie de la Covid-19, comprendra un concours destiné à plus d’une trentaine de jeunes artistes, a-t-on indiqué de même source. Des ateliers seront proposés aux artistes amateurs et aux élèves des écoles des beaux-arts ainsi qu’une journée d’étude s’articulant autour de la symbolique dans l’art plastique algérien.

Des professeurs des départements des arts des universités de Tlemcen, Saïda et Mostaganem animeront des conférences sur cette thématique, a-t-on souligné.

Le salon national des arts plastiques, co-organisé par la maison de la culture et le Centre des arts et des expositions de Tlemcen, sera abrité dans la galerie d’arts "Abdelhalim Hemch" de la maison de la culture. Cette galerie a fait l’objet de plusieurs travaux de restauration et de réhabilitation afin de rendre les lieux conformes à l’organisation d’expositions, rappelle-t-on.