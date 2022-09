Pas moins de 5.618 infractions au code de la route ont été enregistrées en milieu urbain à Tizi Ouzou durant la saison estivale en cours, a rapporté dimanche un communiqué de la sûreté de wilaya. Il s'agit, notamment, d'infractions liées à l'excès de vitesse, à l'utilisation du téléphone portable au volant et de dépassement et

manœuvres dangereux. La même source recense, également, 4 accidents, toujours en milieu urbain, ayant causé la mort de 4 personnes et 148 autres blessées. Durant la même période, les éléments de la même sûreté ont organisé 2.847 campagnes de sensibilisation sur le respect du code de la route ayant ciblé 39.104 conducteurs, a-t-on ajouté.