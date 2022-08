L'Institut national de formation supérieure paramédicale, Dr Djebbari Abdelkrim (INFSPM) de Saïda, a réservé 85 places pédagogiques au titre de la nouvelle année de formation 2022-2023, a-t-on appris auprès de cet établissement. Les nouvelles places pédagogiques sont réparties sur trois spécialités, à savoir infirmier de santé publique, opérateur d'équipements d'imagerie médicale et laborantin de santé publique, a-t-on indiqué de même source. La réception des dossiers de candidature au niveau de cet établissement a débuté le 21 août en cours et se poursuivra jusqu'au 8 septembre prochain, a-t-on précisé. La candidature est ouverte aux bacheliers (session 2022), et la sélection se fait selon des critères basés sur le classement selon la moyenne générale obtenue à l'examen du bac, en plus des normes scientifiques directement liées au domaine médical, selon la même source. Les stagiaires rejoindront les bancs des études pour la nouvelle année de formation à compter du mois d'octobre prochain. Les études sont d'une durée de trois années, rappelle-t-on.