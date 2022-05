La délégation des droits de l'Homme américaine comprend Adrienne Kinne, ancienne présidente de Veterans for peace, Wynd Kaufmyn, professeur dans un collège communautaire, et Laksana Peters, enseignante à la retraite. Les autorités marocaines n'ont pas été en mesure de fournir une justification valable pour refuser l'accès à ces visiteurs US au Sahara occidental.

La délégation américaine devait rencontrer Tim Pluta et Ruth McDonough qui séjournent avec les sœurs Khaya depuis le 15 mars. Malgré la présence de ces militantes américaines, les forces d'occupation ont poursuivi l'isolement forcé à l'encontre de la famille de Sultana Khaya ainsi que les menaces contre tous ceux qui veulent se rendre à la maison Khaya ou cherchent à fournir de la nourriture et un soutien à cette famille.

La semaine dernière, un gros camion avait percuté la maison de la militante sahraouie Sultana Khaya à une heure très tardive. A cause de cette attaque, la santé de la militante américaine des droits de l'Homme, Ruth McDonough, s'était un peu détériorée, mais son état commence à s'améliorer, a-t-on fait savoir.

Les sœurs Khaya sont des défenseurs des droits humains au Sahara occidental qui militent pour l'autodétermination du peuple sahraoui. Elles ont été soumises à un siège continu et violent pendant plus de 18 mois.

A cet égard, Wynd Kaufmyn a exprimé sa "consternation" face à la répression par l'occupant marocain vis-à-vis des visiteurs. "Si nous sommes traitées de cette façon, pouvez-vous imaginer comment les femmes sahraouies locales sont traitées? J'ai dépensé beaucoup d'argent pour acheter les billets et être renvoyée sans explication est scandaleux", s'est-elle indignée.

"Just Visit Western Sahara" est un réseau américain de groupes et d'individus engagés pour la paix et la justice, la protection des droits de l'Homme et le respect du droit international. Il encourage les Américains et étrangers à aller visiter le Sahara occidental et connaître de près la réalité sur le terrain.