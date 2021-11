L'ambassadrice des Etats-Unis auprès des Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, a dit mardi avoir pleinement confiance en l'Envoyé personnel du Secrétaire général pour le Sahara occidental Staffan de Mistura pour relancer le processus politique onusien en vue de parvenir à une solution durable. "C'est un plaisir d'accueillir Staffan de Mistura à New York en tant qu'Envoyé personnel du Secrétaire général pour le Sahara occidental. Nous avons pleinement confiance en son leadership pour reprendre le processus politique onusien afin de parvenir à une solution digne et durable à ce conflit", a indiqué l'ambassadrice américaine dans un tweet. Le diplomate italo-suédois de 74 ans avait pris ses fonctions de nouvel émissaire des Nations unies pour le Sahara occidental, le 1er novembre dernier, succédant à Horst Kohler. Staffan de Mistura aura ainsi la lourde tâche de relancer les négociations entre les parties au conflit, le Maroc et le Front Polisario, au moment où les appels se multiplient pour un "dialogue direct" entre les prota gonistes comme seule voie pour parvenir à une solution mutuellement acceptable prévoyant l'autodétermination du peuple sahraoui en vertu de la Charte des Nations unies. Avant Horst Kohler, l'ONU avait déjà nommé trois médiateurs pour tenter de régler, en vain, le conflit au Sahara occidental, vieux de quarante six ans. Il s'agit des deux Américains James Baker et Christopher Ross, et du Néerlandais Peter van Walssun.